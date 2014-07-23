В Северодонецке бойцы АТО нашли российскую гаубицу "Зайку"

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Сегодня при зачистке Северодонецка была найдена "Зайка". "Зайкой" оказалась 122 миллиметровая гаубица любезно переданной террористам Российской Федерацией", - написал Геращенко.

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Также он сообщил, что после небольшого ремонта гаубица будет помогать бороться со своими бывшими хозяевами террористами.

"Просьба к террористам драпающим сейчас из городов Донбасса на первой космической скорости - оставлять вооружение и боеприпасы в целости и сохранности, как "Зайку", чтоб наши бойцы могли их эффективно использовать в борьбе с терроризмом", - добавил Геращенко.