Штирлицы из СПУ разведали о секретном проекте конституционной монархии

Президент хочет на референдуме провести изменения в Конституцию и получить безграничные полномочия.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Политисполкома Социалистической партии Украины.

“Главу государства беспокоят не проблемы людей и государства, он стремится укрепить свою власть, ведет подготовку к следующим выборам. С этой целью проводится секретная подготовка текста новой Конституции, что, по предварительным данным, является юридическим оформлением диктатуры”, - заявляет СПУ.

“Появление такого проекта Конституции свидетельствует о том, что большой капитал и приведенный им к власти Президент, в очередной раз обманув людей, хотят под лозунгами демократизации построить авторитарный режим. Режим, который не допустит социализации экономики, установления высоких социальных стандартов жизни для украинцев, богатых сделает богаче, а бедных беднее”.

Политисполком СПУ выражает обеспокоенность по поводу попыток Президента и его Секретариата осуществить замену действующей Конституции Украины незаконно, путем так называемого Всенародного референдума. “Объясняется это просто: способом, определенным Конституцией, парламент никогда не согласится поддержать проект организации единоличной власти, собственно, монархического устройства”, - говорится в документе.

По информации СПУ, референдум планируется провести 28 июня 2008 г.

Политисполком СПУ заявляет, что такие шаги не отвечают стремлениям украинского народа к миру и согласию, справедливости и порядку.

“Таких прав и полномочий, которые хочет получить Президент, не имеет ни один руководитель государства в Европе”. .

Также СПУ предлагает всем политическим партиям принять участие в проведении круглого стола по проблемам конституционной реформы, поиску путей выхода из кризиса, в котором оказалось наше государство.