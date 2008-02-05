Литвин боится, что районный суд лишит его депутатского мандата

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН не исключает, что недееспособность Верховной Рады может стать основанием для досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня журналистам в Верховной Раде после завершения пленарного заседания ВР.

«Есть большая вероятность, потому что сегодня мы уже наблюдаем политическое рейдерство, когда начинают захватывать органы самоуправления, органы власти. Пример тому Житомирская область. Я не исключаю, что завтра какой-либо суд в каком-либо районе вынесет решение о том, что роспуск Верховной Рады был незаконным, депутаты предыдущего созыва придут в Верховную Раду, сядут и скажут: нам чертовски хочется поработать», - сказал В.ЛИТВИН.

Лидер фракции подчеркнул, что если Президент не остановит политическое рейдерство, то можно будет говорить о том, что власти в Украине не существует.