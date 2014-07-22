ЕС делает „слишком мало и поздно” в связи с ситуацией в Украине – МИД Литвы

Такое мнение министр высказал во вторник в Брюсселе накануне заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, передает собственный корреспондент агентства УНИАН.

„Я верю, что мы должны срочно действовать. Иногда из-за нашего бездействия мы становимся частью проблемы. Мы можем быть частью решения. Мы можем влиять. Но мы этого не делаем. Также это касается России. Вместо того чтобы использовать влияние на эти вооруженные группы, положить конец огню, положить конец убийствам населения, они поставляют оружие. Это не новость, что они получают танки, тяжелое вооружение. И катастрофа может произойти. К сожалению, это произошло с такими ужасными последствиями. Мы должны изменить наши мнения. Мы делаем слишком мало и поздно. Мы должны координировать всех игроков. Но мы разобщены из-за экономических интересов”, - сказал Линкявичюс.

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Говоря о возможных санкциях, министр высказал мнение, что вторая фаза санкций „еще не исчерпана”. „Ми должны приблизиться к кругу тех, кто принимает решения. Наше бездействие также является частью проблемы, понуждая продолжать. Я не знаю, что еще может произойти, чтобы мы поняли, с кем мы имеем дело”, - подчеркнул он.

Кроме того, Линкявичюс считает необходимым предоставить статус террористов так называемым «народным республикам» Луганска и Донецка. «С нашей точки зрения, пришло время предоставить статус террористических организаций так называемым «республикам» Луганска и Донецка. Также пришло время ввести эмбарго на вооружение. Нам известно, кто стоит за террористами. Они обвиняют других, а не возлагают ответственность на себя, распространяя ложь. Мы должны серьезно принять во внимание не только вооруженные действия, но и пропаганду», - сказал глава МИД Литвы.