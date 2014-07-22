Литва настаивает на признании ЛНР и ДНР террористическими организациями - СМИ

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс журналистам перед заседанием глав МИД стран ЕС, сообщает РИА «Новости».

"По нашему мнению, нужно назвать имена и дать статус террористических организаций так называемым Луганской и Донецкой республикам, время ввести эмбарго на поставки оружия (в Россию)", - сказал Линкявичюс.