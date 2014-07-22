Литва настаивает на признании ЛНР и ДНР террористическими организациями - СМИ
10:47, 22 июля 2014Политика
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Литва настаивает на предоставлении статуса террористических организаций ЛНР и ДНР, а также на оружейном эмбарго в отношении РФ.
Литва требует признать ДНР и ЛНР террористами
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс журналистам перед заседанием глав МИД стран ЕС, сообщает РИА «Новости».
"По нашему мнению, нужно назвать имена и дать статус террористических организаций так называемым Луганской и Донецкой республикам, время ввести эмбарго на поставки оружия (в Россию)", - сказал Линкявичюс.
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