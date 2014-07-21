В Донецке в результате боев в аэропорту и на вокзале погибли 4 человека и 2 ранены

Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой областной государственной администрации.

В сообщении отмечается, что информации о том, кем являются пострадавшие, облгосадминистрация «на данный момент не обладает».

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Сейчас на месте боевых действий продолжают работать машины «скорой помощи», добавили в ОГА.