Российские военные минируют украинскую акваторию Азовского моря у газодобывающих установок

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«На оккупированной украинской территории в районе села Стрелковое Херсонской области зафиксировано наращивание живой силы и военной техники Российской Федерации», - заявил он.

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