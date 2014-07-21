Полицейская Миссия ООН поможет проведению расследования катастрофы Боинга - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Премьер-министра Австралии Тони Эббота за инициирование вопроса о принятии резолюции Совета Безопасности ООН и направления Гражданской полицейской миссии ООН в Украину.
Он отметил, что в случае быстрого принятия решения Совбезом, Миссия сможет значительно помочь в обеспечении международного расследования обстоятельств катастрофы самолета МН17, включая доступ международных экспертов к месту катастрофы, сообщает пресс-служба президента.
Петр Порошенко сообщил Тони Эбботту, что террористы продолжают совершать тяжкие преступления против человечности, в частности, оказывают мародерства на месте трагедии и не дают вывезти тела погибших, хотя сами их перемещают.
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Президент Порошенко, международная полицейская Миссия смогла бы значительно помочь в проведении всех необходимых действий, необходимых для независимого расследования и ликвидации последствий трагедии.
В свою очередь Премьер-министр Австралии поблагодарил Президента Украины за его усилия и пообещал максимальную поддержку на международной арене.
Он также проинформировал Петра Порошенко о своих телефонных переговорах с Президентом России Владимиром Путиным, в которых он передал четкие требования по осуществлению влияния на террористов в Донецкой области, пресечения попыток блокирования расследования и обеспечению надлежащих условий для передачи тел семьям погибших.