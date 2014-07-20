Россия продолжает стягивать войска к украинской границе - ГПСУ

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Также зафиксировано движение колонны (около 30 танков) на участке Брянской области вблизи границы с Украиной и значительная группировка бронетехники вблизи н.п. Новошахтинск Ростовской области", - заявляют в ГПСУ.

Кроме того, наблюдается движение российских войск в оккупированной части Херсонщины.

Читайте такжеКремль снова угрожает Украине точечными ударами"В 9:45 19 июля в районе позиции ВС РФ на газораспределительной станции (вблизи н.п. Стрелковое Херсонской области) зафиксирован выход на огневые позиции и развертывание в боевой порядок подразделений ВС РФ, в количестве: танк - 4 ед., БТР - 3 ед., личный состав - до 100 человек", - сказано в сообщении.

Также было замечено движение 2-х колонн (по 7 гаубиц в каждой) из Симферополя в направлении Джанкоя, которые в дальнейшем направляются к Перекопу.