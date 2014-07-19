ОБСЕ: Боевики мешают наблюдателям работать на месте крушения "Боинга"

Об этом в пятницу, 18 июля, заявил по телефону агентству Reuters постпред Швейцарии при ОБСЕ Томас Гремингер, сообщает Deutsche Welle.

"Они не получили того уровня доступа, на который рассчитывали, - сообщил он. - У них нет той свободы передвижения, которая необходима для выполнения их работы. Место крушения не опечатано".

Читайте такжеИнформация о якобы погибших местных жителях во время крушения Boeing-777 неправдива – Тарута

По словам Гремингера, команда из 17 наблюдателей провела на месте трагедии чуть более часа и сейчас направляется обратно в Донецк. Посол Швейцарии в ОБСЕ сообщил, что группа попытается получить полный доступ к месту крушения 19 июля.

В своем микроблоге в соцсети Twitter ОБСЕ опровергла информацию о том, что в сторону наблюдателей стреляли, когда они осматривали место происшествия. Всего для расследования обстоятельств крушения "Боинга-777" в Донецк прибыли 30 экспертов ОБСЕ.