Лавров пообещал, что РФ не будет изымать "черные ящики" с малазийского лайнера

«Мы за то, чтобы как можно скорее международные эксперты прибыли на место катастрофы, чтобы они тут же получили «черные ящики». Вопреки тому, что из Киева звучит, мы не собираемся эти ящики забирать, мы не собираемся нарушать те нормы, которые существуют для такого рода случаев в международном сообществе», - сказал он, передает РИА «Новости».

«Это дело ICAO (Международной организации гражданской авиации), это дело тех государств, которые, собственно говоря, имеют наиболее прямое отношение к этой трагедии – Нидерландов, Малайзии, тех государств, чьи граждане были на борту, и дело, конечно, Украины», - заявил глава МИД РФ.

"И хорошо, что президент Порошенко заявил о незамедлительном создании международной комиссии. Но это нужно сделать и сделать так, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в искренности и готовности провести полноценное расследование", - добавил Лавров.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

СБУ опубликовала записи разговоров террористов, из которых следует, что именно они сбили самолет. В СБУ отметили, что в 16.40 террорист по кличке «Бес» доложил полковнику Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ Василию Геранину о том, что казаки сбили самолет. Сначала «Бес» говорит, что это украинский самолет, но потом перезванивает и докладывает, что это гражданский самолет с многочисленными жертвами.

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Сегодня, 18 июля, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что сегодня ночью установка «Бук», из которой был осуществлен пуск ракеты по малазийскому авиалайнеру, была вывезена на территорию РФ.

Он отметил, что, по последней информации от украинской разведки, найденные террористами на месте трагедии "черные ящики" будут сегодня переданы на одном из КПП Луганской области их «кураторам из ФСБ».