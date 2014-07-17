Руководство ЕС требует немедленного расследование трагедии с Боингом



Об этом говорится в совместном заявлении чиновников ЕС.

”Мы шокированы катастрофой малазийского самолета в Украине и трагической потерей стольких жизней. Граждане многих национальностей, в том числе Европейского Союза, были убиты. От имени Европейского Союза мы хотели бы передать наши глубокие соболезнования премьер-министрам Нидерландов, Малайзии и правительствам всех других стран, пострадавшим и семьям погибших”, - говорится в заявлении.

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Баррозу и Ромпей выступили за ”немедленное и тщательное расследование причин катастрофы”. ”Факты и ответственные должны быть установлены как можно быстрее. Европейский союз будет продолжать следить за этим очень внимательно”, - сказали они.