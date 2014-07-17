СМИ: На борту Боинга, который сбили в Донецкой области, было 295 человек
18:39, 17 июля 2014Политика
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На борту самолета Боинг-777, который упал в Донецкой области, было 280 пассажиров и 15 членов экипажа.
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на источник в вооруженных силах Украины.
"Сбить этот самолет с мобильного ПЗРК, в частности ПЗРК "Игла" невозможно, для этого нужны как минимум зенитные системы "Бук", - говорит источник.
Читайте такжеВ Донецкой области сбит самолет Малазийских авиалиний. Видео (обновляется)По его информации, у сепаратистов таких систем нет. По словам источника, ракета могла быть выпущена с российской территории.
В то же время в СНБО ранее сообщали о наличии "Буков" на вооружении сепаратистов.
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