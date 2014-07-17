СМИ: На борту Боинга, который сбили в Донецкой области, было 295 человек

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на источник в вооруженных силах Украины.

"Сбить этот самолет с мобильного ПЗРК, в частности ПЗРК "Игла" невозможно, для этого нужны как минимум зенитные системы "Бук", - говорит источник.

Читайте такжеВ Донецкой области сбит самолет Малазийских авиалиний. Видео (обновляется)По его информации, у сепаратистов таких систем нет. По словам источника, ракета могла быть выпущена с российской территории.

В то же время в СНБО ранее сообщали о наличии "Буков" на вооружении сепаратистов.