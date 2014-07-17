Нацсовет будет судиться для аннулирования лицензий провайдеров, ретранслирующих программы РФ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета, соответствующее решение было принято на заседании этого органа, учитывая угрозы в информационном просторные Украины, а также в связи с несанкционированным отключением украинских телеканалов в Донецкой и Луганской областях и распространением на их частотах российских программ «Россия 1», «НТВ», «ТНТ», «Петербург 5», «Звезда», «Рен ТВ».

В частности, согласно сообщению, «Национальный совет на заседании 17 июля принял решение, которым установил, что к провайдерам программной услуги, которые незаконно ретранслируют российские программы «Россия 1», «НТВ», «ТНТ», «Петербург 5», «Звезда», «Рен ТВ», будет применена санкция аннулирования лицензии в судебном порядке».

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Этим решением регуляторный орган фактически зафиксировал и установил наличие на территории Украины незаконной трансляции и ретрансляции перечисленных телеканалов, отметили в пресс-службе. В случае, если Национальный совет зафиксирует ретрансляцию этих программ провайдерами программной услуги, это будет считаться грубым и системным нарушением законодательства о телевидении и радиовещании, что станет основанием для прямого обращения в суд об аннулировании лицензий таких провайдеров, отмечается в сообщении.

Национальный совет средствами официального мониторинга будет осуществлять государственное наблюдение за наличием указанных российских программ в многоканальных (в том числе эфирных) сетях провайдеров программной услуги, добавили в пресс-службе.