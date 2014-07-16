Президент Литвы: санкции к России должны быть применены, иначе «Путин пойдет дальше»

Об этом глава литовского государства заявила в среду в Брюсселе журналистам перед началом заседания Европейского Совета, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

«Мы, Балтийские страны, в том числе Литва, открыто требуем, чтобы эта ситуация нашла свое отражение в наших документах, и санкции, которые уже опаздывают, например, санкции в отношении поставок оружия, технологий и т.д., были применены. Если такая агрессивная политика Путина не будет остановлена, он пойдет дальше», - уверена Грибаускайте.

Она подтвердила, что Вильнюсу известно о доказательствах поддержки со стороны России вооруженных сепаратистов. «Мы доверяем вашему правительству и фактам, которые сейчас всем доступны», - отметила президент Литвы.

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Отвечая на вопрос, будет ли Литва поддерживать итальянского министра иностранных дел на должность Верховного представителя, Грибаускайте сказала: «Мы будем поддерживать того, кто имеет опыт, кто занимает нейтральную позицию и отражает внешнюю политику всех стран-членов, и я не буду поддерживать человека, который ориентируется на Кремль».