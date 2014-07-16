Президент Литвы: санкции к России должны быть применены, иначе «Путин пойдет дальше»

23:20, 16 июля 2014
Политика
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Президент Литвы Даля Грибаускайте уверена в необходимости применения санкций в отношении России, потому что «если такая агрессивная политика» президента России Владимира Путина не будет остановлена, «он пойдет дальше».

Президент Литви заявляє, що санкції до Росії повинні бути застосовані, інакше «Путін піде далі»

Об этом глава литовского государства заявила в среду в Брюсселе журналистам перед началом заседания Европейского Совета, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

«Мы, Балтийские страны, в том числе Литва, открыто требуем, чтобы эта ситуация нашла свое отражение в наших документах, и санкции, которые уже опаздывают, например, санкции в отношении поставок оружия, технологий и т.д., были применены. Если такая агрессивная политика Путина не будет остановлена, он пойдет дальше», - уверена Грибаускайте.

Она подтвердила, что Вильнюсу известно о доказательствах поддержки со стороны России вооруженных сепаратистов. «Мы доверяем вашему правительству и фактам, которые сейчас всем доступны», - отметила президент Литвы.

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Отвечая на вопрос, будет ли Литва поддерживать итальянского министра иностранных дел на должность Верховного представителя, Грибаускайте сказала: «Мы будем поддерживать того, кто имеет опыт, кто занимает нейтральную позицию и отражает внешнюю политику всех стран-членов, и я не буду поддерживать человека, который ориентируется на Кремль».

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