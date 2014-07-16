Российский омбудсман взяла под контроль дело Сенцова и Кольченко

Об этом сообщает сайт российского омбудсмана.

Как говорится в сообщении, жалоб на содержание в СИЗО Сенцов и Кольченко не предъявляли.

"При обходе камер изолятора и бесед с задержанными лицами было установлено, что жалоб с их стороны на применении пыток в СИЗО-2 и неудовле­творительные условия содержания нет", - сообщается на сайте.

В то же время. Олег Сенцов пожаловался Памфиловой на применение к нему пыток в Симферополе сразу после похищения 10 мая.

Читайте такжеКрымчанина Сенцова автоматически записали в граждане России - омбудсменТакже Сенцов подал обращение на имя Памфиловой с просьбой о содействии в подтверждении его украинского гражданства.

В сообщении указывается, что "Уполномоченный высказала замечание руководству СИЗО-2 о недопу­стимости содержания в одной камере лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности с лицами, ранее реально отбывавшими наказание в виде лишения свободы".

Олег Сенцов, Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний были похищены российским ФСБ в Крыму в начале мая, после чего вывезены в Россию.