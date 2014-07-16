В России начали уничтожать музей ГУЛАГа, где погиб Стус

Об этом сообщила исполнительный директор музея политических репрессий Татьяна Курсина.

"Я была в шоке от этого мракобесия, - рассказывает Татьяна Георгиевна. - На территории музея опечатаны помещения, где, в том числе, находится имущество автономной некомерческой организации. Кроме этого, рабочие уничтожают бензопилой огромные конструкции памятника - аутентичные деревянные конструкции и металлические ворота зоны", сообщает Комсомольская правда.

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По словам Татьяны Курсиной, неизвестно, кто отдал приказ физически уничтожать музей, но никто не посоветовался со специалистами - можно или нет распиливать ценные конструкции, которые волонтеры и сотрудники музея долгое время по крупицам собирали по всей округе, чтобы в полной мере воссоздать обстановку гулаговского лагеря.

Справка УНИАН

Пермь−36 — неофициальное название советской исправительно-трудовой колонии строгого режима для осуждённых за «особо опасные государственные преступления» в посёлке Кучино Чусовского района Пермской области, которая в настоящее время превращена в музей — Мемориальный музей истории политических репрессий «Пермь-36».

В колонии содержались осужденные по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде» диссиденты: Владимир Буковский, Сергей Ковалёв, Юрий Орлов, Леонид Бородин, Валерий Марченко (погиб в заключении), Натан Щаранский,Глеб Якунин, Михаил Кукобака, Левко Лукьяненко, Балис Гаяускас, Василь Стус (погиб в заключении) и другиеполитзаключённые. В 1980 году в колонии открыли участок особого режима для рецидивистов в бывшем здании лесоперерабатывающего цеха. Они содержались в закрытых камерах.