В Славянске вследствие боевых действий повреждены 34 здания

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил в Славянске заместитель директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Николай Чечеткин.

“Повреждено 34 дома и здания, не только жилые, - сказал Чечеткин. - Среди этих 34 11 домов требуют особого внимания”.

Заместитель директора департамента подчеркнул, что в близлежащих населенных пунктах Семеновка и Николаевка разрушения больше чем в Славянске, поскольку там велись боевые действия активнее.

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По словам представителя ГСЧС, из 22 школ в Славянске повреждены 4, городские детские сады на это время уже очищены от взрывоопасных предметов и готовы принимать детей, у 2 детские сады уже подано воду и свет.

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Чечеткин отметил, что расселением жителей поврежденных домов и установкой убытков занимаются местные органы власти. “Насколько мне известно, это уже местной властью сделано и готовятся документы для их представления и дальнейшего рассмотрения руководством области”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, украинские силовики 5 июляосвободили Славянск от террористов.