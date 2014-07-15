Украина дала России время до конца месяца, чтобы оценить риски от имплементации Соглашения с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в.и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич на брифинге по актуальным вопросам внешней политики.

"Мы ожидаем, что до 30 июля российская сторона предоставит свои оценки по поводу реальных рисков, которые существуют от имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - сказал он.

Читайте такжеУкраина-РФ-ЕС запускают консультационный механизм для решения возможных рисков при имплементации АссоциацииПо словам Зварыча, к 1 сентября эти аргументы и оценки будут отработаны на экспертном уровне и 12 сентября планируется следующий раунд трехсторонних консультаций между Украиной, ЕС и РФ.

Как сообщалось, Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, важнейшую часть которой составляет договор о создании между ними зоны свободной торговли, было окончательно подписано 27 июня в Брюсселе.

Россия настаивает на том, что до вступления в силу Соглашения об ассоциации Украины с ЕС должны быть урегулированы все проблемные вопросы, которые возникают в связи с этим в экономическом сотрудничестве Москвы и Киева.

В частности, как заявил глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, "мы настаиваем на том, что до тех пор, пока эти рисковые зоны не будут прояснены, Соглашение об ассоциации Украины с ЕС не должно вступить в силу».

«Мне кажется, что такой подход нашел понимание у украинской стороны", - сказал Улюкаев 11 июля после переговоров с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.