В Раде оценили масштаб рейдерства во время правления Януковича

Об этом на пресс-конференции в ИА УНИАН заявила глава комитета Александра Кужель.74 дела комитетом были направлены Виталию Яреме и переданы в органы милиции, прокуратуры, СБУ. По ряду обращений уже открыты уголовные дела, заявила депутат.

Читайте такжеЯнукович и Ко продолжают финансировать и поставлять террористов в Украину - СБУКужель отметила, что после бегства Януковича из Украины, она обратилась к украинским предпринимателям с предложением передать парламентариям документы, подтверждающие факты рейдерских захватов и неправомерного передела собственности предыдущей властью.

Так, по словам руководителя Антирейдерской ассоциации Владимира Остапенко, больше 5 тысяч предпринимателей в Украине попали под рейдерские атаки, были незаконно захвачены целые сектора экономики, годовой оборот по перераспределению собственности составил 7 млрд долл.

В то же время Александра Кужель привела несколько примеров подобных ситуаций, которые, после попадания в поле зрения парламентского комитета, имели развитие.

В частности, она отметила, что «многие иностранные бизнесмены, приходя в Украину, очень быстро понимают, что здесь можно вести бизнес «по-украински»: где-то обойти закон, как-то договориться с чиновниками». В качестве примера такой ситуации глава парламентского комитета привела случай попытки захвата ТРЦ «Скаймолл» эстонским бизнесменом Хилларом Тедером.

А. Кужель рассказала, что в 2009 году он предложил долю в 51% в строящемся торговом центре в Киеве российскому бизнесмену Адамовскому, но позже нарушил свои обязательства по договору с россиянином, продав часть своей доли другому инвестору. В результате чего Тедер потерял право обязательного выкупа доли Адамовского.

Кужель отметила, что проиграв в английских и кипрских судах, Тедер пошел на контакт с тогдашними представителями украинской власти и подписал договор о рейдерском захвате ТРЦ «Скаймолл» с «карманной компанией Валерия Писаренко». «Практически, это была компания господина Портнова», - подчеркнула депутат.

«Полтора миллиона долларов заплатили в качестве аванса, 15 миллионов пообещали после получения желаемого результата», - таковыми были условия договора, отметила А. Кужель.

Глава парламентского комитета подчеркнула, что в настоящее время есть решения Верховного Суда Украины, в которых Тедеру полностью отказано во всех претензиях на передачу в его собственность ТРЦ «Скаймолл». Учитывая, что в своих судебных войнах за торговый центр эстонский предприниматель использовал подставных поручителей, «сейчас по этим действиям идет уголовное расследование по статье «мошенничество», отметила А. Кужель.

В то же время, по информации главы парламентского комитета, Тедер и сегодня продолжает борьбу за «Скаймолл», используя свои связи с послом Эстонии в Украине и контакты с украинскими медиа-группами.

По словам Кужель, в то время, как значительные ресурсы и внимание украинцев отвлечены на военные действия на востоке страны, внутри Украины идет другая война – рейдерская, на захват частной собственности.

Депутат считает, что Украине необходимо победить в войне с рейдерством, иначе ей грозит катастрофический спад деловой активности. «Я не верю в инвестиции, в развитие предпринимательства, если не будет восстановлена справедливость», - подчеркнула А. Кужель.