"5 канал" возобновил вещание, взрывчатки в офисах не обнаружено

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве.

Как напомнили правоохранители, сообщение о минировании офисов одного из ведущих телеканалов поступило сегодня на спецлинию «102» около 10.30.

«По месту нахождения столичного офиса выехали специалисты взрывотехнических служб, кинологи и работники МЧС. Никаких взрывоопасных предметов не выявлено», - говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый учет Подольского районного управления столичной милиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.

Милиция принимает все необходимые меры, направленные на установление личности сообщившего о минировании, подчеркнули в ОСО.

Читайте такжеВ Киеве "заминировали" торговые центры Ocean Plaza, "Магеллан", "Украина"

Между тем «5 канал» уже возобновил вещание, которое было приостановлено из-за сообщения о минировании всех его офисов.

В то же время сегодняшнее «минирование» этого телеканала не первое. В частности, 4 июля, в главном офисе "5 канала" в Киеве также искали взрывчатку, из-за чего временно прекращалось вещание.