НАТО призывает РФ прекратить поддержку боевиков и отвести войска от украинской границы

„С середины июня мы видели доказательства прогрессивного наращивания тысячами количества российских войск, расположенных вблизи границы с Украиной. Это был шаг в неправильном направлении. Это шаг в сторону, противоположную деэскалации ситуации. Мы призываем Россию в очередной раз отвести свои войска от границы Украины, прекратить поддержку вооруженных пророссийских сепаратистов и остановить поток боевиков, денег и оружия в Украине. Такие действия очень дестабилизирующими и должны быть остановлены”, - заявил в понедельник собственному корреспонденту УНИАН представитель НАТО, комментируя последнее развитие событий на востоке Украины.

По его словам, по состоянию на сегодня количество российских военных, которые находятся в этом районе, составляет от 10 до 12 тысяч.

„В середине июня количество было ниже 1 тысячи, но с тех пор россияне снова наращивают военную мощь на границе”, - сообщил представитель НАТО.

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Комментируя деятельность внутри Украины российских специальных или нерегулярных сил, он сослался на недавние высказывания Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами в Европе генерала Брідлава.

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„Российские регулярные войска очень активные вдоль границы Украины, упрощают поток сил, оборудования и финансов через границу. Российские нерегулярные силы очень активны в Восточной Украине. Поддерживаемые Россией силы активны в Восточной Украине. И российское финансирование очень активное внутри востока Украины”, - процитировал слова генерала представитель альянса.