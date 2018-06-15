Украинский вертолетчик посадил подбитую боевиками машину, несмотря на сломанный позвоночник

На днях президент Петр Порошенко своим Указом за личное мужество и патриотизм, проявленные при защите государственного суверенитета и целостности Украины, наградил орденами и медалями большую группу участников антитеррористической операции. Есть в этом списке и имя заместителя командира 16-й отдельной авиационной бригады подполковника Валентина Цигульского.

«Мне звонят друзья из России, которые поддерживают нашу борьбу против террористов»

Валентин Цигульский — пилот опытный, уже 16 лет за штурвалом. За это время в каких только передрягах не побывал! Три раза участвовал в миротворческой миссии под эгидой ООН в Республике Нигерия. Несколько месяцев провел в Конго, где украинским вертолетчикам приходилось не только патрулировать воздушное пространство, но и напрямую сражаться с вооруженными отрядами всех мастей, начиная от «Армии сопротивления бога» до экстремистов из племени Маи-Маи. Цигульский был удостоен международной награды «За службу миру». В его сознании слова «сепаратизм», «экстремистские группировки», «боевики» были тесно связаны с африканским континентом, где порою правит не закон, а сила. И он даже представить не мог, что такое возможно на его родине.

Харьковский институт летчиков Валентин заканчивал в 1998 году, когда в Украине уже полностью сформировалось независимое государство и будущих военнослужащих учили на уроках истории тому, что отказ от ядерного оружия и внеблоковый статус — исключительно позитивный процесс, а вокруг Украины живут только братские народы. События в Крыму поразили его вероломством и жестокостью тех, кого еще недавно украинские военные считали своими побратимами, с кем делили в миротворческих миссиях все проблемы и боевые задачи.

— Я понимал украинских солдат и офицеров, которые не могли стрелять в россиян — это было просто за пределами здравого смысла: мы с ними — и вдруг по разную сторону баррикад? — сетует 36-летний подполковник Валентин Цигульский. — Было тем более обидно, что у меня еще со времен миротворческих миссий осталось очень много друзей среди российских вертолетчиков. Пытался даже мысленно как-то оправдывать российских офицеров и солдат: мол, те вынуждены выполнять чьи-то преступные приказы. Однако эти заблуждения вскоре рассеялись. Украинцы очень мирная нация, никогда ни на кого не нападали. Но история свидетельствует, что защищать себя и других мы всегда умели. И сейчас сумеем отстоять независимость. Когда нашу 16-ю отдельную бригаду авиации перебросили в район АТО, летчики показали, что они способны противостоять агрессии. Кстати, мне звонят друзья из России, которые поддерживают нашу борьбу против террористов и диверсантов за единство Украины.

О подробностях антитеррористических операций подполковник распространяться не хочет — военная тайна. Просто подчеркивает, что его подразделение все боевые задачи выполняет четко и слаженно. Так было и в тот день 4 июня. Бригада получила данные о расположении зенитно-ракетной установки террористов, которая безжалостно бомбила жилые кварталы Славянска — чтобы потом списать все разрушения и смерти на счет «бандеровцев» и «правосеков». В самом деле, как местным жителям разобраться, чьи снаряды бьют по фасадам домов и улицам?

Боевики засели в посадке, расположенной километрах в четырех от города, их предстояло уничтожить. Эту задачу должны были выполнить два вертолета Ми-24. За штурвал одного из них сел заместитель командира — чтобы каждый вертолетчик мог хоть немного отдохнуть, в боевом дежурстве участвуют все без исключения военнослужащие бригады. Ранним утром «вертушки» поднялись с военного аэродрома и ушли на восток.

«Боль в спине была такая, что не давала вдохнуть»

Штурманом у Цигульского на этот раз был опытный вертолетчик майор Сергей Титаренко. Машина уже подлетала к обозначенному квадрату, когда Валентин увидел внизу длинную полосу идущей вдоль трассы посадки. Именно здесь, в густых зарослях деревьев, и укрылись (по данным разведки) террористы. Экипаж успел выпустить по «зеленке» несколько снарядов, когда пилот почувствовал сильный удар в грузовую кабину.

— Сразу после этого раздался взрыв, вертолет содрогнулся, и меня буквально накрыло волной пламени, вырвавшегося сзади, — вспоминает Валентин. — Нас обстреляли из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) и крупнокалиберных пулеметов. Машина начала падать, вращаясь по спирали влево. Все мои попытки набрать высоту не удались, ни одна педаль не работала. Связь тоже отказала, поэтому я не знал, что со штурманом, какие у нас повреждения. Единственное, что удалось сделать, это выровнять вертолет с помощью ручки управления, чтобы не уйти в штопор. Но наш Ми-24 все равно стремительно терял высоту. Я уже не успевал выпустить колеса и дотянуть до мало-мальски пригодного для посадки места.

Впрочем, разглядеть что-либо внизу все равно было невозможно из-за густого черного дыма, заполнившего кабину пилота. Стараясь максимально замедлить падение и не дать вертолету «клюнуть носом», Валентин уже не обращал внимания на подбиравшийся к нему огонь. Машина за считанные секунды преодолела стометровое расстояние до земли и врезалась в деревья. От столкновения во все стороны полетели срубленные винтом ветки и куски железных лопастей. Это, похоже, немного смягчило жесткую посадку. Ударившись о землю, вертолет поднял густую тучу пыли и песка, брызгами разлетелось остекление верхней и нижней кабины, и пламя вырвалось наружу. Но главное — пилоту все-таки удалось сохранить равновесие машины, благодаря чему «вертушка» не взорвалась и не зажала внутри себя экипаж.

После такого приземления Валентин на какую-то секунду потерял сознание. Однако огонь быстро привел его в чувство. Пытаясь подняться с сиденья, пилот не смог сдержать стона.

— В спине резанула такая боль, что перехватило дыхание, — вспоминает он. — Однако и оставаться в кабине было нельзя — пламя подбиралось к баку с горючим и к неизрасходованным боеприпасам.

С трудом перевалившись через борт, Валентин оказался на земле. В этот момент огонь полностью охватил его кабину и навис над отсеком, где находился штурман.

«Серега, вылезай!» — крикнул пилот. «Не могу, — донеслось из кабины, — ни ног, ни рук не чувствую…» Тогда Валентин, собрав силы, дотянулся до борта. Сергей сидел бледный и качал головой: «Мне не выбраться. Наверное, позвоночник сломал». Штурман крупнее и килограммов на десять тяжелее Валентина. К тому же над его головой уже хлестали струи огня, не давая приблизиться к попавшему в ловушку человеку. Но Валентин уже не обращал внимания на обгоревшие лицо и руки. Ухватившись за ремень на Сережиных брюках, он изо всех сил потянул товарища вверх. Как умудрился вытащить штурмана из кабины, и сам теперь понять не может.

— Я в молодости штангу качал, — улыбается, — даже с весом в 120 килограммов приседал. Может, это и выручило. Сережа неподвижно лежал возле вертолета, я сидел рядом, не в силах встать. От боли мы оба даже говорить не могли. Но нужно же было как-то уходить от горящей машины.

«Мечтаю побыстрее вернуться домой, в Киев, где меня ждут три сына»

Чтобы хоть немного помочь командиру, штурман, который чувствовал только правую руку, попытался ею отталкиваться и ползти. Увы, безуспешно. Тогда сидевший рядом Валентин взял друга за уцелевшую руку, покрепче ухватил его за все тот же ремень и, оттолкнувшись ногами, сдвинулся с места. Повторяя этот маневр, за три минуты они преодолели метров пятнадцать. В этот момент начали рваться снаряды, но осколки не зацепили летчиков, лежавших на земле за пригорком.

«Нас сбили», — только и смог сообщить Валентин на базу. Впрочем, координаты их конечной цели были известны, и минут через 15 на поляне приземлился транспортный вертолет Ми-8, подошла группа спецназа. Тяжело травмированного штурмана Сергея Титаренко доставили в Киевский военно-медицинский клинический центр, где поместили в реанимационное отделение. Он до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. К счастью, угрозы жизни уже нет.

Валентин Цигульский был госпитализирован в Днепропетровскую областную больницу имени Мечникова.

— У пилота оказался оскольчатый компрессионный перелом седьмого и восьмого позвонков грудного отдела позвоночника, — рассказывает заместитель главного врача больницы Юрий Скребец. — Кроме того, у пациента свыше десяти процентов ожогов тела. Ему назначена интенсивная терапия и мероприятия, которые помогли бы позвонкам срастись самостоятельно. Самое главное для него сейчас — строгий постельный режим, физиопроцедуры, заживление ожогов, массаж. Больному предоставлены все необходимые медикаменты. Мы заказали Валентину специальный корсет, который сейчас изготавливается. С этим приспособлением он сможет понемногу ходить.

— Это будет нескоро, в лучшем случае месяца через два, — сетует пилот. — А так хочется поскорее поехать домой, в Киев, где меня ждут три сына. Особенно соскучился за двухлетним Игорешкой. Он родился 9 мая — это был для меня такой подарок на День Победы! Сынишка сейчас как талисман того, что мы победим в этой несправедливой, подлой войне.

Игорек и его старшие братья, которые живут с мамой, бабушкой и дедушкой в небольшой киевской квартире (за 16 лет безупречной службы Валентин так и не заслужил собственное жилье, не заработал на машину), каждый вечер звонят папе и желают ему спокойной ночи.

— Малыш меня целует в трубку — все, как положено, — тает от этих воспоминаний прикованный к постели офицер. — Очень хочется их поскорее увидеть. Но, как только выздоровею, хочу вернуться в армию, еще надеюсь послужить Украине.

Наталья Гармаш, «ФАКТЫ»