В Киеве покажут российское оружие из зоны АТО
13:35, 11 июля 2014Политика
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Военные продемонстрируют общественности образцы вооружения и средств поражения с признаками российского производства, которые используются боевиками ДНР и ЛНВ для убийства украинцев.
Как сообщают в штабе АТЦ, сегодня в 15.00 состоится демонстрация для общественности образцов вооружения и средств поражения с признаками российского производства, которые используются боевиками ДНР и ЛНВ против украинских военных.
В мероприятии планируется участие Президента Украины Петра Порошенко.
Место проведения выставки: Киев, ул. Мазепы, 44, вход свободный.
Террорист с российским пулеметом "Корд" / twitter.com/euromaidan
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