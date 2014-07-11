В Киеве покажут российское оружие из зоны АТО

Как сообщают в штабе АТЦ, сегодня в 15.00 состоится демонстрация для общественности образцов вооружения и средств поражения с признаками российского производства, которые используются боевиками ДНР и ЛНВ против украинских военных.

В мероприятии планируется участие Президента Украины Петра Порошенко.

Место проведения выставки: Киев, ул. Мазепы, 44, вход свободный.