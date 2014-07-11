Кравчук: Наступит время, когда Украину будут просить спасти Крым

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он заявил на конференции Warsaw East European Conference (WEEC 2014) в Варшаве.

"Крым будет опустошенным, как серая зона или черная дыра. И рано или поздно наступит время, когда (крымчане) приедут в Украину и попросят спасать Крым", - сказал он.

Кравчук раскритиковал планы российских властей создать на полуострове игорную зону, заявив, что она обречена на поражение и от этого не выиграют местные жители.

"На входе в крымский Лас Вегас будут стоять чеченцы и русские мордовороты и будут стрелять друг к другу за 2 доллара. Это ничего не даст для отелей, санаториев, для того, чем Крым живет", - отметил политик.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму осенью начнут запрещать общественные объединения - Чубаров"Жители Крыма не смогут этого выдержать", - добавил он и отметил, что уже сейчас видны проблемы даже с обеспечением полуострова продуктами питания.

Кравчук также подчеркнул, что Никита Хрущев на самом деле не подарил Крым Украине, а перекинул на тогдашнюю украинскую республику обязанности по развитию полуострова, который был в плачевном состоянии.

Он тоже заметил, что передача состоялась на основании официального обращения органов РСФР к УССР и утверждена на уровне Советского союза, что подтверждают официальные документы.