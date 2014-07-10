Казака, которого зимой на Майдане раздевал "Беркут", могли вывезти в Россию - СМИ

Накануне утром он и еще трое мужчин в микроавтобусе выехали из Киева в Славянск. Везли продовольствие, лекарства и средства гигиены для бойцов четвертой сотни Майдана.

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А в четверг стало известно, что все четверо, двое киевлян и двое буковинцев, попали в руки террористов. В половине десятого утра к казаку смог дозвониться его товарищ, разговор был коротким, передает ТСН.

Михаил только успел сказать, что их пленили. "Хуже", - сказал Гаврилюк, отвечая на вопрос , где он находится - Донецке или Луганске. Его товарищ считает, что пленников могут вывезти в Россию или уже вывезли.

На другие вопросы Михаил не отвечал. Неизвестно, кто и где удерживает пленников. В сети остается только телефон Михаила Гаврилюка, но на звонки уже никто не отвечает.