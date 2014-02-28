Суд арестовал силовика, подозреваемого в издевательствах над Гаврилюком

Взят под стражу военнослужащий, подозреваемый в издевательстве над активистом Майдана Михаилом Гаврилюком на улице Грушевского в январе текущего года.

Как сообщает Отдел взаимодействия со средствами массовой информации пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины, об этом сообщили в Главном следственном управлении Генеральной прокуратуры Украины.

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Согласно сообщению, сегодня Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей правоохранителю, подозреваемому в превышении власти, которое сопровождалось насилием, болезненными и другими действиями, оскорбляющими личное достоинство потерпевшего активиста Майдана Гаврилюка.

Накануне военнослужащий был задержан в Киеве, и ему вручено сообщение о подозрении в совершении указанного преступления.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания Главного управления МВД Украины в Киеве.

В ГПУ напомнили, 23 января 2014 года средства массовой информации обнародовали видео об издевательстве правоохранителями над активистом Майдана Гаврилюком на ул. Грушевского.

27 января было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий), внесенное в ЕРДР. На данное время досудебное расследование продолжается.

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Как сообщал УНИАН, в январе в интернете появилось видео с голым избитым мужчиной, над которым силовики на улице Грушевского насмехались и вынуждали фотографироваться на морозе. В конце видео парень садится в автозак, а кто-то из стражей порядка дает ему пинка.

Тогда же МВД Украины принесло извинение за недопустимые действия людей в милицейской форме, фигурирующих в видео. Сообщалось, что «по этому факту уже назначена служебная проверка. Указанный материал изучается, чтобы установить место и время съемки, лиц, которые изображены на видео, а также условия, в которых было снято это видео».