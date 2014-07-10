МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Израиль

МИД рекомендует гражданам Украины, учитывая обострение ситуации безопасности в Израиле, вызванное проведением широкомасштабной антитеррористической операции в Секторе Газа, воздержаться от поездок в эту страну без неотложной необходимости до нормализации положения.

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Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, в связи с системными ракетными обстрелами, которым подвергаются населенные пункты Тель-Авив, Иерусалим, Ришон ле-Цион, Холон, Ям Бата, Реховот, Сдерот, Ашкелон, Ашдод, Беэр-Шева, гражданам, которые находятся на территории этих городов, следует проявлять повышенную осторожность, соблюдать правила личной безопасности, постоянно отслеживать сообщения относительно развития ситуации в стране и выполнять инструкции местных компетентных органов в случае проведения эвакуационных мероприятий.

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В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует безотлагательно обращаться на круглосуточные «горячие линии» Посольства Украины в Государстве Израиль по номеру телефона: (+972) 52 952 54 54, Консульства Украины в Хайфе: (+972) 52 952 54 54, Представительства Украины при Палестинской национальной администрации: (+972) 59 089 089, или звонить по телефону на «горячую линию» МИД Украины: (044) 238 16 57.