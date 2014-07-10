Россия заявляет, что украинские силовики якобы обстреляли ее территорию

Как сообщает сайт МИД РФ, в заявлении сказано, что «10 июля в результате действий украинских силовиков из артиллерии был вновь обстрелян российский пункт пропуска на российско-украинской границе «Гуково». «В тот момент в районе КПП находилось около 230 беженцев с территории Украины. Только благодаря счастливой случайности жертв нет. Беженцев эвакуированы в безопасное место», - утверждают в МИД РФ.

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«Действия украинской стороны являются грубым нарушением основополагающих принципов международного права. Российская сторона заявляет украинской стороне решительный протест и требует прекратить обстрел российской территории», - сказано в заявлении.

При этом в МИД РФ отмечают: «В случае дальнейшего повторения подобных случаев вся ответственность за их последствия ляжет на киевскую власть».

Напомним, Россия под видом гуманитарной помощи перебрасывает на восток Украины боевиков, вооружение и технику.

«Под видом гуманитарной помощи РФ поставляет через границу оружие и боеприпасы. Также Россия продолжает пополнять ряды террористов с боевиками”, - сказал секретарь СНБО Андрей Парубий.