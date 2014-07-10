Шесть российских вертолетов вновь нарушили украинскую границу - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

Читайте такжеСНБО: Три военных вертолета России нарушили воздушное пространство Украины«Продолжаются откровенные провокации на границе со стороны РФ. В районе населенного пункта Ильичевка наши пограничники зафиксировали залет на территорию Украины на глубину до 4 км шести вертолетов РФ, которые впоследствии вернулись обратно», - заявил он.

«После проверки района пограничники обнаружили подготовленные минометные позиции и предметы военной амуниции», - добавил он.

Ранее в СНБО обещали открывать огонь по российской авиации в случае нарушения границы.