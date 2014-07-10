В селе под Снежным от осколочного ранения погибла 79-летняя женщина, еще двоих ранило

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

До Шахтерского горотдела милиции поступило сообщение о том, что в центральной городской больнице Снежного оказана медицинская помощь женщинам, 76 и 38 лет, обе - жительницы села Степановка. У обоих - осколочные ранения.

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Предварительная правовая квалификация - ст. 15 ч. 2 (покушение на преступление) и ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В горотделе также сообщили, что в том же селе от осколочных ранений погибла 79-летняя местная жительница.