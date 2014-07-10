"Мариупольская" тактика в Славянске привела бы к минимуму жертв - нардеп

Об это он написал в своей статье на "Обозревателе", "Помните инициативу относительно заводского гудка, который должен был стать сигналом к сплочению ради защиты города? Тогда многие смеялись над этой инициативой – мол, подумаешь, гудок! Гудок, который не был воспринят всерьез военными стратегами, имел бы колоссальное значение – как символ готовности к самоорганизации местного населения, - пишет Сергей Матвиенков. - Именно самоорганизация, создание рабочих отрядов самозащиты, народных дружин могли стать серьезным аргументом и инструментом в борьбе с сепаратизмом".

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В качестве доказательства своих мыслей Сергей Матвиенков сравнивает два города. Первый – Славянск недавно перешел под контроль законных властей, но при этом ситуация в городе с его более чем 100-тысячным населением – близка к катастрофической. В городе разрушено немало зданий, сотни людей остались без крова. Разрушены инфраструктурные объекты. Город остался без электричества и воды. Нарушена система поставки продовольствия. Не хватает медикаментов. Более половины граждан (а по некоторым данным – две трети) уехали из Славянска. В то же время существует другой пример – Мариуполь. Сегодня этот город на берегу Азовского моря живет нормальной мирной жизнью.

Еще два месяца тому назад – 9 мая 2014 года – в Мариуполе произошла попытка захвата власти самозваными "представителями ДНР" - авантюристами, ведущими регион к войне и банкротству. В городе началось вооруженное противостояние, на улицах появились танки и бронетехника, началась стрельба. Но напряженность длилась только три дня: жители города (а особенно рабочие – представители трудовых коллективов местных заводов) объединились и дали отпор сепаратистам. "Гудок – традиция, выверенная временем. И самоорганизация рабочих на Донбассе – это тоже традиция. Почитайте историю Донбасса – особенно события последних ста лет. Сто лет – это всего лишь четыре поколения граждан, это живая память, - пишет Матвиенков, предлагая сравнить ситуацию в Мариуполе с ситуацией в Славянске. – Поэтому Мариуполь сегодня – это мирный город, с мирными заводами, не разрушенными войной. Это сохраненные жизни… Конечно, можно было пойти по пути освободителей Славянска, и когда в городе появились первые признаки захвата власти боевиками, начать постоянный обстрел города из систем залпового огня и из тяжелой артиллерии". "Я не хочу умалять заслуг и героизма бойцов. Но более чем уверен: применение "мариупольской" тактики в Славянске на раннем этапе развития АТО могло бы привести к совершенно иным последствиям и к минимуму жертв".