Воронежский облсуд вернул материалы дела летчицы Савченко в районный суд

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, по словам назначенного судом российского адвоката Савченко Николая Шульженко, это "процедурная, временная затяжка", которая требуется для вручения копий процессуальных документов на украинском языке. Рассмотрение жалобы защиты на меру пресечения состоится лишь после получения всех материалов дела, на что, по словам Шульженко, может уйти минимум неделя.

Как сказал Шульженко, Савченко была задержана 30 июня, однако об обстоятельствах задержания говорить отказался, сославшись на подписку о неразглашении деталей следствия. "Я - адвокат по назначению, в силу того, что она не у себя дома. Конечно, она может иметь и не одного адвоката. Мне показалось, что мы нашли контакт. Я все объяснил ей, так что в этом вопросе все нормально, более-менее общаемся", - сообщил Шульженко.

По словам защитника, сегодня из Москвы в Воронеж приехал украинский консул, который намерен встретиться с Савченко.

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Как сообщал УНИАН, военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины. Сейчас она находится в следственном изоляторе в Воронеже.

В Следственном комитете РФ утверждают, что Савченко под видом беженки нелегально пересекла границу России и была задержана во время проверки документов в одном из населенных пунктов. Российские следователи утверждают, что Савченко проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу об убийстве российских журналистов.

По данным СМИ, суд Новоусманского района арестовал Савченко на два месяца - до 9 сентября

По словам министра иностранных дел Павла Климкина, Украина ищет для Савченко известного российского адвоката. «Россия предоставила возможность Надежде Савченко иметь государственного адвоката. Для нас это все равно проблема, у нас нет доверия, и мы теперь пытаемся найти известного российского адвоката, который сможет защищать Надежду на судебном процессе. Это критический вопрос», - сказал Климкин.