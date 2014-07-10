Крымчанина Сенцова автоматически записали в граждане России - омбудсмен

РФ считает крымчанина, режиссера Олега Сенцова российским гражданином, поэтому он не может встретиться с украинским консулом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

По словам Лутковской, Сенцов не может встретиться с консулом Украины, поскольку его автоматически, без его согласия, записали в граждане России.

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“Российская Федерация, как известно, приняла законодательство, согласно которому приобретение российского гражданства для жителей Крыма проходило автоматически, лишь когда лицо самостоятельно не откажется от российского гражданства. Для этого отказа был выделен всего месяц”, - сказала Лутковская.

Она сказала, что Сенцов на то время уже находился в следственном изоляторе и физически не мог отказаться от российского гражданства, а следовательно - российское гражданство он приобрел фактически принудительно.

Лутковская добавила, что, несмотря на то, что Сенцов продолжает быть гражданином Украины, РФ отказала ему во встрече с консулом Украины, считая его гражданином России.

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“В связи с этим я обратилась к омбудсмену Российской Федерации, но еще прошло слишком мало времени, поскольку обращение было направлено лишь в начале этой недели”, - сказала Лутковская.

Как сообщал УНИАН, 11 мая сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе украинского режиссера, активиста Майдана Сенцова. Позже в ФСБ РФ заявили, что в аннексированном Россией Крыму задержаны члены "диверсионно-террористической группы" "Правого сектора". Основной целью «преступной деятельности группы было осуществление диверсионно-террористических актов в Симферополе, Ялте и Севастополе, а в дальнейшем уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач».

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Следственным управлением ФСБ расследуется уголовное дело в отношении Сенцова, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния, Александра Кольченко по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 2 ст. 205.4 (организация террористической группировки и участие в ней), ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ. Подчеркивается, что они осуществили в составе террористической группировки приготовление к осуществлению террористического акта - взрывам ночью 9 мая самодельных взрывных устройств возле «мемориала Вечного огня» и памятника Ленину в Симферополе, а также поджогам офисов общественной организации «Русская община Крыма» и представительства партии «Единая Россия» в Симферополе 14 и 18 апреля соответственно.

7 июля Лефортовский суд Москвы продлил до 11 октября арест Сенцова.