На Луганщине террористы обстреляли два блокпоста, один военный ранен
12:43, 10 июля 2014Политика
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Боевики обстреляли два блокпоста украинских силовиков в Луганской области, один военнослужащий ранен.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
«10.00 - 10.01 - минометный обстрел блокпоста в районе населенного пункта Веселая Гора. Потерь нет», - говорится в сообщении.
Также сообщается: «10.10 - 10.11 - минометный обстрел блокпоста в районе населенного пункта Стукалова Балка. 1-й военнослужащий ранен».
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в зоне АТО погибли три военнослужащих и 27 получили ранения.
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