На Луганщине террористы обстреляли два блокпоста, один военный ранен

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«10.00 - 10.01 - минометный обстрел блокпоста в районе населенного пункта Веселая Гора. Потерь нет», - говорится в сообщении.

Также сообщается: «10.10 - 10.11 - минометный обстрел блокпоста в районе населенного пункта Стукалова Балка. 1-й военнослужащий ранен».

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в зоне АТО погибли три военнослужащих и 27 получили ранения.