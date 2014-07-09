Военные действия не должны мешать реформам - Президент

«Мы должны найти в себе силы побеждать в борьбе с врагом и терроризмом, на фронтах с коррупцией, когда прошлое тянет и крепко держит нас еще в советских моделях функционирования экономики и общества», - заявил Глава государства на встрече с представителями гражданского общества 9 июля, сообщает пресс-служба Президента.

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Одновременно Порошенко подчеркнул, что сегодня важнейшей задачей является защита нашего государства и сохранение его суверенитета. «Очень приятно видеть среди обычных солдат, десантников, воинов батальонов теробороны, с которыми я общался, инженеров ІТ, предпринимателей, переводчиков, учителей, которые сейчас для себя приняли решение, что для них самая важная работа в государстве - на передовой. И мы гордимся ими! Мы благодарны им. Именно из таких поступков рождается настоящий украинский народ», - подчеркнул Президент.