Львовский облсовет утвердил Программу противодействия терроризму в области



Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение сегодня во время пленарного заседания сессии Львовского областного совета проголосовали 66 депутатов.

Целью утвержденной программы является „определение превентивных мер, направленных на усиление защиты жизни и здоровья людей, общественной безопасности, охраны особо важных объектов и недопущение проявлений терроризма на Львовщине”.

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На реализацию этой программы областной совет выделяет из бюджета области более 500 тыс. грн за счет уменьшения расходов, предусмотренных в областном бюджете на выполнение Программы развития сети коммунальных аптек во Львовской области и обеспечение населения социальными лекарствами, а также за счет уменьшения объема резервного фонда.

За эти средства планируется приобрести оргтехнику для обеспечения работы штаба координационной группы антитеррористического центра и средств связи для обеспечения работы спецподразделения „Центру специальных операций „А”.

Справка УНИАН. Во Львовском областном совете 114 депутатов.