Порошенко хочет переговоров с "настоящими хозяевами Донбасса"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В частности, в сообщении отмечается, что общаясь с журналистами во время своей рабочей поездки в Славянск, Глава государства выразил мнение, что для возобновления переговоров необходимо расширить круг представительства Донбасса.

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Президент подчеркнул, что переговоры должны быть "восстановлены с настоящими хозяевами Донбасса: металлургами, шахтерами, с людьми, которые сегодня представляют наибольшую силу, но были зажаты силой оружия".

Президент также подчеркнул, что готов к диалогу со всеми, кто разделяет его видение мирного плана для Донбасса, "кто готов сегодня сложить оружие, воспользоваться будущей амнистией, кто готов к политическому диалогу, чтобы выбрать новую власть, кто готов к децентрализации власти, готов, чтобы сегодня, наконец, на Донбасс пришел мир".

Вместе с тем, говорится в сообщении, Президент выразил уверенность, что его мирный план будет реализован. "Нет никаких сомнений, что мирный план будет имплементирован. Он нашел поддержку во всем мире, он поддержан в Славянске, Дружковке, Константиновке и Артемовске. Будет он поддержан и в Донецке, и в Луганске", - заявил Президент.

Глава государства сообщил, что в ближайшее время будут продолжены "эффективные действия украинской армии", говорится в сообщении.