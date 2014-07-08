Киев призвал ЕС немедленно ввести следующие санкции против России
Украины призвала Евросоюз немедленно ввести дальнейшие санкции против России.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Даниил Лубкивский. "Со стороны России до сих пор не установлен жесткий контроль за границей, продолжается переброска грузовиков с оружием и людьми на территорию Украины", - отметил он.
Читайте такжеСМИ: Сербия не поддерживает санкции против России
"Мы призываем к немедленному введению Европейским союзом дальнейших санкций против России", - подчеркнул заместитель министра, отметив, что "каждый день промедлений будет поощрять идеологию агрессии, будет усиливать напряжение в центре Европы и будет создавать новые угрозы для мира и безопасности".
Как сообщал УНИАН, ранее Евросоюз и США ввели визовые и экономические санкции против нескольких десятков высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов из-за аннексии Россией Крыма.