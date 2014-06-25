Еврокомиссия подготовила предложения по санкциям против РФ - Баррозу

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявляет, что ЕК разработала необходимые предложения по третьей фазе санкций против России, но решение по этому поводу будут принимать исключительно главы государств и правительств стран-членов ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, так он ответил на вопрос журналистов о возможном принятия на саммите ЕС, который состоится 26-27 июня в Брюсселе, решения о переходе к третьей фазе санкций по отношению к России в связи с кризисом в Украине.

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«Это будут решать лидеры государств и правительств. Мы все подготовили, но решение активизировать дальнейшие меры принадлежит лидерам», - сказал Баррозу.

При этом президент ЕК подчеркнул важность того, чтобы «все страны были едиными».

Как сообщал УНИАН, Евросоюз после США ввел визовые и экономические санкции против нескольких десятков высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов из-за аннексии Россией АР Крым.

Западные государства грозят РФ введением третьего этапа санкций, если Россия продолжит дестабилизировать ситуацию на востоке Украины.

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Вместе с тем среди стран ЕС нет единства относительно введения дальнейших санкций против России.

Между тем, несмотря на объявленное в конце прошлой недели президентом Украины Петром Порошенко семидневное перемирие, боевики продолжают атаковать и убивать украинских военнослужащих.