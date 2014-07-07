Les Echos: представители ЕС встретятся во вторник в Брюсселе, чтобы обсудить вопрос о финансовой помощи Украине

В статье под названием «Представители ЕС встретятся во вторник в Брюсселе, чтобы обсудить вопрос о финансовой помощи Украине», опубликованной во французской газете Les Echos, говорится о том, что во вторник в Брюсселе пройдет координационное совещание по вопросам помощи Украине, чтобы подготовить международную конференцию доноров, запланированную на конец года, как сообщили в пятницу представители Европейской комиссии.

Встреча, в которой должны принять участие представители государств-членов ЕС и международных доноров, пройдет под председательством комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле, заявил пресс-секретарь Комиссии Алехандро Ульзуррун де Ассанца.

Целью этой встречи является «определение приоритетов для Украины в краткосрочной и среднесрочной перспективе и координация» финансовой поддержки Киева перед международной конференцией, которую хочет организовать Еврокомиссия, что подтвердили ее представители, чтобы помочь Украине удовлетворить ее потребности и провести реформы в экономике, сказал он в ходе пресс-конференции.

«Украина должна провести реформы, которые от нее требуют взамен на финансовую помощь, уже обещанную МВФ и Евросоюзом, но важно также поддержать ее и выразить свою солидарность», – добавил он.

27 июня Украина сблизилась с Евросоюзом, подписав историческое Соглашение об ассоциации, несмотря на возражения России.

В рамках этого соглашения ЕС разработал план помощи, в соответствии с которым он выделит значительные кредиты и безвозвратные субсидии для Украины на сумму более 11 млрд евро, в то время как МВФ утвердил пакет помощи в размере $17 млрд.