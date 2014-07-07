В нарушителей морской границы Украины будут стрелять на поражение
14:14, 07 июля 2014Политика
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Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Павел Шишолин предупреждает нарушителей государственной границы в Азовском море, что в случае невыполнения требований об остановке плавсредств, пограничники будут открывать огонь на поражение.
У нарушителей морской границы Украины будут стрелять на поражение / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шишолин заявил на пресс-конференции.
“Со вчерашнего дня мы вынуждены предупредить всех о том, что те, кто не выполняет требования Госпогранслужбы, будут попадать под обстрел. Сегодня мы были вынуждены уже применить оружие по рыбакам в районе Седово, где корабль “Донецк” заметил движение маломерных плавсредств, которые не выполнили требование об остановке. К ним было применено оружие”, - сказал Шишолин.Читайте такжеГраница Украины закрыта огневым контролем - МВД
Он объяснил, что в маломерных плавсредствах оказались рыбаки, которые вышли в море в нарушение установленного порядка.
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