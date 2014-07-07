Сегодня московский суд решит, продлевать ли арест режиссеру Олегу Сенцову

Об этом сообщает российская служба Радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, кинорежиссера Олега Сенцова 11 мая в Симферополе задержали сотрудники ФСБ. Впоследствии его доставили в московскую тюрьму «Лефортово».

28 мая, директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис сообщил, что 27 мая украинская сторона получила от РФ ноту, в которой кратко информируется, что украинцы подозреваются в организации террористической деятельности, подготовке преступлений, незаконном приобретении и ношении оружия.

Также в России называют задержанных украинцев членами "Правого сектора", хотя это отрицают как сами задержанные, так и "Правый сектор".

Он подчеркнул, что Украина требует освободить своих граждан, поскольку преступления, которые им инкриминируются, является “абсолютным абсурдом”.

Освободить Сенцова просят и многие его коллеги и правозащитники, считающие его "политическим заключённым". По их мнению, обвинения против него сфабрикованы, а режиссёр - активный участник Автомайдана - был задержан за свою гражданскую позицию. За него вступились известные европейские режиссеры и Союз кинематографистов России.