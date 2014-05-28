Посольство Украины требует пустить консула к похищенному ФСБ украинскому режиссеру

20:02, 28 мая 2014
Политика
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Консульский отдел Посольства Украины в РФ направил дополнительный запрос к Федеральной службе безопасности России о предоставлении разрешения на встречу украинского режиссера Олега Сенцова и еще двух задержанных украинцев с консульским сотрудником.

Местонахождение Сенцова неизвестно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Ответа на этот запрос до сих пор нет, как и ясного ответа на то, где они содержатся”, - сказал Перебыйнис.

Он сообщил, что 27 мая украинская сторона получила от РФ ноту, в которой кратко информируется о том, какие статьи задержанным инкриминируются. В частности, украинцы подозреваются в организации террористической деятельности, подготовке преступлений, незаконном приобретении и ношении оружия.

“Мы будем принимать все необходимые меры, предусмотренные конвенциями, для того, чтобы добиться от Российской Федерации более подробной информации о месте содержания украинских граждан и том, что им инкриминируется”, - сказал Перебейнос.

Читайте такжеАрестованного ФСБ украинского режиссера этапировали в Москву - журналисткаПеребыйнис отметил, что Украина требует освободить своих граждан, поскольку преступления, которые им инкриминируются, является “абсолютным абсурдом”.

Как сообщалось, 11 мая сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе украинского режиссера, активиста Майдана Сенцова. Его обвиняли в подготовке терактов.

Позже стало известно, что Сенцова отвезли в московский СИЗО «Лефортово».

Сенцов дебютировал полнометражным фильмом «Гамер», который получил награды престижных европейских кинофестивалей, в частности, в Роттердаме и Висбадене. Его лента получила почетные награды на международных кинофорумах в Одессе и в российском Ханты-Мансийске.

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