Посольство Украины требует пустить консула к похищенному ФСБ украинскому режиссеру

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Ответа на этот запрос до сих пор нет, как и ясного ответа на то, где они содержатся”, - сказал Перебыйнис.

Он сообщил, что 27 мая украинская сторона получила от РФ ноту, в которой кратко информируется о том, какие статьи задержанным инкриминируются. В частности, украинцы подозреваются в организации террористической деятельности, подготовке преступлений, незаконном приобретении и ношении оружия.

“Мы будем принимать все необходимые меры, предусмотренные конвенциями, для того, чтобы добиться от Российской Федерации более подробной информации о месте содержания украинских граждан и том, что им инкриминируется”, - сказал Перебейнос.

Читайте такжеАрестованного ФСБ украинского режиссера этапировали в Москву - журналисткаПеребыйнис отметил, что Украина требует освободить своих граждан, поскольку преступления, которые им инкриминируются, является “абсолютным абсурдом”.

Как сообщалось, 11 мая сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе украинского режиссера, активиста Майдана Сенцова. Его обвиняли в подготовке терактов.

Позже стало известно, что Сенцова отвезли в московский СИЗО «Лефортово».

Сенцов дебютировал полнометражным фильмом «Гамер», который получил награды престижных европейских кинофестивалей, в частности, в Роттердаме и Висбадене. Его лента получила почетные награды на международных кинофорумах в Одессе и в российском Ханты-Мансийске.