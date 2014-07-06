ГПУ не внесла ни одного представления по депутатам-сепаратистам - спикер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из каналов, отвечая на вопрос относительно последующего пребывания в парламенте и лишения депутатской неприкосновенности тех депутатов, которых неоднократно обвиняли в поддержке сепаратистов.

”Как только Генеральная прокуратура, проведя тщательное следствие, предоставит нам материалы на тех, кто подозревается в сепаратизме или содействию сепаратистам, поверьте, Верховная Рада не будет тормозить этот процесс и, объективно рассмотрев вопрос, позволит следственным органам арестовать тех депутатов, которые работают против собственной страны”, - сказал спикер.

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В то же время, на уточнение, есть ли уже хоть одно соответствующее представления из Генпрокуратуры, Турчинов сказал: ”Относительно сепаратистов никаких на сегодняшний день документов из Генеральной прокуратуры не поступало”.

Кроме того, относительно сыновей экс-президента Виктора Януковича, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и бывшего премьер-министра Николая Азарова, которые являются народными депутатами, председатель ВР отметил, что они на работу в парламент не ходят.

”Более того, я дал поручение Службе безопасности Украины провести расследование относительно получения ими гражданства Российской Федерации. В случае подтверждения этой информации, они автоматически будут лишены депутатских мандатов”, - отметил Турчинов.