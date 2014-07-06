Правопорядок в Славянске будут охранять усиленные наряды милиции - Аваков

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщается на сайте МВД.

"Ситуация в городе будет нормальная, когда здесь будет вода и электроэнергия, тогда ситуация будет налаживаться. Сегодня зашла милиция. Это будут усиленные сведенные отряды милиции", - отметил министр.

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"Военные потихоньку из города выйдут, они будут стоять на боевых позициях вокруг, где им и надлежит. Здесь будет работать милиция, отряды Национальной гвардии, для того, чтобы был порядок", - подчеркнул Аваков.