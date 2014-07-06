Правопорядок в Славянске будут охранять усиленные наряды милиции - Аваков
22:24, 06 июля 2014Политика
4 0
Правопорядок в освобожденном вчера от террористов Славянске будут охранять усиленные наряды милиции.
Правопорядок в Славянске будут охранять усиленные наряды милиции / Фото УНИАН
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщается на сайте МВД.
"Ситуация в городе будет нормальная, когда здесь будет вода и электроэнергия, тогда ситуация будет налаживаться. Сегодня зашла милиция. Это будут усиленные сведенные отряды милиции", - отметил министр.
Читайте такжеВ Славянске уничтожено или повреждено 10% зданий - командир батальона "Киев-1"
"Военные потихоньку из города выйдут, они будут стоять на боевых позициях вокруг, где им и надлежит. Здесь будет работать милиция, отряды Национальной гвардии, для того, чтобы был порядок", - подчеркнул Аваков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter