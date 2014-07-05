В Донецке боевики частично разместились в захваченных зданиях, частично покинули город - горсовет
17:26, 05 июля 2014Политика
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В Донецке прибывшие из Славянска и Краматорска боевики частично разместились в захваченных ранее государственных зданиях, частично покинули город.
В Донецке прибывшие боевики частично разместились в захваченных зданиях, частично покинули город - горсовет / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.Читайте такжеВ Луганске и Донецке воевать с боевиками будет сложнее из-за огромной численности мирного населения - Тымчук
«По состоянию на 16.30 ситуация в Донецке стабилизировалась. Перестрелки в районе аэропорта прекратились. Часть прибывших ополченцев разместилась в ранее захваченных зданиях, часть покинула пределы города, выехав в неизвестном направлении», - сказано сообщение.
В горсовете просят жителей «сохранять спокойствие и не поддаваться панике».
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