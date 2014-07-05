В Донецке боевики частично разместились в захваченных зданиях, частично покинули город - горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.Читайте такжеВ Луганске и Донецке воевать с боевиками будет сложнее из-за огромной численности мирного населения - Тымчук

«По состоянию на 16.30 ситуация в Донецке стабилизировалась. Перестрелки в районе аэропорта прекратились. Часть прибывших ополченцев разместилась в ранее захваченных зданиях, часть покинула пределы города, выехав в неизвестном направлении», - сказано сообщение.

В горсовете просят жителей «сохранять спокойствие и не поддаваться панике».