В Донецке сотрудники ГАИ отказались патрулировать улицы - СМИ

Вчера, 5 июля, на дорогах Донецкой области не было ни одного патруля ГАИ.

Как сообщили 62.ua информированные источники, в связи с тем, что 3 июля в Донецке на своем рабочем месте были расстреляны три сотрудника ГАИ, несших постоянную службу в районе железнодорожного вокзала, сотрудники ГАИ приняли решение предоставить возможность соблюдать дорожную обстановку тем самопровозглашенным структурам, которые смогут это сделать.

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Кроме того, напомним о том, что в Донецке и Донецкой области боевики ДНР совершают массовый угон и захват автомобилей, а также препятствуют расследованию фактов противоправной.