В Донецке сотрудники ГАИ отказались патрулировать улицы - СМИ
02:10, 06 июля 2014Политика
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Это связано с тем, что 3 июля в Донецке на своем рабочем месте были расстреляны три сотрудника ГАИ.
В Донецке сотрудники ГАИ отказались патрулировать / Фото УНИАН
Вчера, 5 июля, на дорогах Донецкой области не было ни одного патруля ГАИ.
Как сообщили 62.ua информированные источники, в связи с тем, что 3 июля в Донецке на своем рабочем месте были расстреляны три сотрудника ГАИ, несших постоянную службу в районе железнодорожного вокзала, сотрудники ГАИ приняли решение предоставить возможность соблюдать дорожную обстановку тем самопровозглашенным структурам, которые смогут это сделать.
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Кроме того, напомним о том, что в Донецке и Донецкой области боевики ДНР совершают массовый угон и захват автомобилей, а также препятствуют расследованию фактов противоправной.
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