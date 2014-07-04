Экс-заместителя Захарченко посадили под домашний арест - ГПУ

Об этом УНИАН сообщили в Управлении обеспечения связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В Генпрокуратуре отметили, что Главным следственным управлением ГПУ проводится досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения массовых убийств граждан во время мирных акций протеста, которые происходили в г. Киеве с ноября 2013 года по февраль 2014 года. Во время расследования этого уголовного производства установлено, что по поручению бывшего министра внутренних дел Украины Захарченко, его заместитель - руководитель аппарата Лекарь в январе 2014 года организовал незаконные поставки специальных средств производства Российской Федерации для их использования во время силового разгона протестующих в г. Киеве.

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В Генпрокуратуре также отметили, что, невзирая на то, что поставленные спецсредства не имели заключений соответствующих ведомств о безопасности и допустимости их использования, и фактически представляли угрозу жизни и здоровью граждан, 22 января этого года Лекарь внес на рассмотрение правительства проекты изменений к правилам применения специальных средств при охране общественного порядка. В этот же день правила, которыми разрешалось использование специальных средств из РФ, были приняты на заседании правительства.

«Таким образом, Лекарь совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. 2 июля этого года ему было объявлено о подозрении в совершении преступления. 3 июля 2014 года Печерским районным судом г. Киева Лекарю избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного средства контроля», - сообщили в пресс-службе.

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Досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия.

Как сообщал УНИАН, распоряжением КМУ от 5 марта принята отставка заместителя министра внутренних дел Украины – руководитель аппарата Лекаря.