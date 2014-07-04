Онлайн-трансляция заседания ВР
10:36, 04 июля 2014Политика
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Сегодня Верховная Рада вновь рассмотрит законопроекты по особому периоду в топливно-энергетическом комплексе и по реформированию системы управления Единой газотранспортной системой.
Рада рассмотрит вопрос реформирования ГТС / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, эти проекты законов вновь указаны в повестке дня работы парламента на сегодня.
Вчера эти законопроекты не набрали необходимого количества голосов депутатов для результативного решения.
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Также парламент продолжит рассмотрение вопроса о назначении членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
В повестке дня работы ВР на сегодняшний день есть ряд законопроектов, касающихся минимизации негативного влияния на стабильность банковской системы, и по вопросам налогообложения.
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