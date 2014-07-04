Онлайн-трансляция заседания ВР

Как передает корреспондент УНИАН, эти проекты законов вновь указаны в повестке дня работы парламента на сегодня.

Вчера эти законопроекты не набрали необходимого количества голосов депутатов для результативного решения.

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Также парламент продолжит рассмотрение вопроса о назначении членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В повестке дня работы ВР на сегодняшний день есть ряд законопроектов, касающихся минимизации негативного влияния на стабильность банковской системы, и по вопросам налогообложения.